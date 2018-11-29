سائقة التروسيكل التي كرمها الرئيس: "السيسي هو اللي علمنا الشغل والتحدي"

قالت مروة العبد، سائقة التروسيكل التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إنها تعمل على التروسيكل منذ عامين، وتقوم بتوصيل الأطفال أو نقل الأشياء عليه، لافتة إلى أن الأهالي يستغربوا عملها، معقبة: "أنا بطنش والشغل مش عيب".





وأضافت "العبد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هناك شخص قام بإلتقاط صور لها ووضعها على الإنترنت، وكانت تطلب لقاء الرئيس، معقبة: "كان طلبي كله أني أشوفه والحمد لله أني شوفته، مبسوطة أني قابلت الرئيس، هو اللي علمنا الشغل والتحدي، وهو كرمني وأداني شقة"، لافتة إلى أنها توجهت للقاء الرئيس بصحبة والدها وخالها.



