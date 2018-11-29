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سعيد حساسين عن تكريم "السيسي" للرياضيين: حافز للجميع وشىء يدعو للفخر

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 10:36 م
سعيد حساسين عن تكريم السيسي للرياضيين: حافز للجميع وشىء يدعو للفخر
السيسي
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أمنية فوزي
 
وجه الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريمه للرياضيين، قائلًا: "شيء يدعو للفخر وحافز للجميع".

وأضاف "حساسين"، في برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+"، مساء الخميس، أن ما قام به الرئيس يحفز الجميع على البطولة والإنجاز.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليون الخميس، المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق للاسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص، إضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، حيث قام الرئيس بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.
المزيد عن: وسام الرياضة فريق الانسات حساسين السيسي اخبار مصر
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