"الزوجة الثالثة" يحصل على جائزة أفضل إسهام فني في ختام "القاهرة السينمائي"

حصل فيلم "الزوجة الثالثة"، على جائزة "أفضل إسهام فني"، التي تمنحها المسابقة الدولية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، وتسلمها سفير الفيتنام بالقاهرة، خلال حفل ختام المهرجان بدار الأوبرا المصرية.





تضم لجنة التحكيم المخرج الدنماركي بيل أوجست، المخرج الفلبيني بريانتي ميندوزا، الممثل التونسي ظافر العابدين، الممثلة ديامان بو عبود، المخرج الإيطالي فرانشيسكو مونزي، المخرجة هالة خليل، المنتج والمؤلف والمخرج خوان فيرا، الممثلة البلجيكية ناتاشا رينييه، الممثلة سامال يسلياموفا.