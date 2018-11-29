سعر الدولار أمام الجنيه الأن.. وارتفاع فى سعر العملة الأمريكية بالسوق السوداء

اثناء متابعة بوابة "الفجر" لأسعار العملات الاجنبية بالبنوك والسوق الموازية، تم رصد ارتفاع فى سعر صرف الدولار بالسوق الموازى، فى حين حافظ على استقراره بالبنوك.





وأعلن البنك الأهلى سعر الشراء عند 17.78 جنيه للشراء مقابل 17.88 جنيه، وفى بنك مصر بلغ 17.79 جنيه للشراء مقابل 17.89 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





وفى السوق الموازى ارتفع متوسط السعر ليقترب من الـ 18 جنيه مسجلاً 17.98 جنيه.





قرار تحرير سعر الصرف





يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.





وحدث تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، و الجدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 5.9 مليار دولار (2.4 % من الناتج المحلى الإجمالي) فى السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة ب 19.8 مليار دولار ( 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .

وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار ( 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 2.8 مليار دولار (0.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .