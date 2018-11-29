فاران: متحمس للمشاركة في مونديال الأندية.. وهدفنا تكرار إنجاز دوري الأبطال

تحدث الدولي الفرنسي رافائيل فاران، نجم دفاع فريق ريال مدريد الإسباني، عن خوض فريقه لبطولة كأس العالم للأندية، نعربًا عن تحمسه الكبير للمشاركة بهذه بطولة وأنه سعيد للوصول لها.



