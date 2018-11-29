فاران: متحمس للمشاركة في مونديال الأندية.. وهدفنا تكرار إنجاز دوري الأبطال
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:26 معمر عبدالعزيز
تحدث الدولي الفرنسي رافائيل فاران، نجم دفاع فريق ريال مدريد الإسباني، عن خوض فريقه لبطولة كأس العالم للأندية، نعربًا عن تحمسه الكبير للمشاركة بهذه بطولة وأنه سعيد للوصول لها.
وقال فاران خلال مقابلة صحيفة، اليوم الخميس: "لتصل لهذه البطولة يجب ان تكون بطلاً لاوروبا، انها بطولة صعبة لكن نريد تحقيقها، لم يسبق لأحد تحقيق هذه البطولة ثلاثة مرات على التوالي ونريد تحقيق شيء تاريخي".
واختتم فاران بقوله: "نحن فريق ويجب علينا ان نتحد كمجموعة واحدة لنحقق اهدافنا".