تونس: تفكيك خلايا نائمة قبل تنفيذها عمليات تفجير عن بعد

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، عن تفكيك 4 خلايا تكفيرية نائمة، كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية عبر "الدهس والتفجير والطعن" وإيقاف 12 عنصراً وضبط مواد متفجرة وكيميائية.







وأوضحت الوزارة أن وحدات البحث في الجرائم الإرهابية تمكنت عبر عمل استباقي من تفكيك الخلايا المتواجدة بعدد من الولايات، إلى جانب "كشف وحجز (ضبط) مخبر لصنع المواد المتفجرة، والغازات السامة وكمية من المواد الأولية والالكترونية".







وأفادت في بيان لها بأن عناصر الخلايا تولت التخطيط بالتنسيق مع عناصر قيادية إرهابية متحصّنة بالجبال التونسية، لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية، نوعية وفردية، تستهدف أهدافاً حيوية بالبلاد، على غرار الدهس والطعن والتسميم والتفجير عن بعد، قبل الالتحاق بنظرائهم في الجبال.







ضبطت السلطات أيضاً "كمية هامة من المواد المتفجرة والكيميائية والغازات السامة وقطع الكترونية مختلفة وطائرة بدون طيار"درون" تُستعمل في التفجير عن بعد".







وأحالت وحدات البحث 12 عنصراً موقوفاً إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو جهاز يختص في التحقيق في قضايا الإرهاب.