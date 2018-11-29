"طيور الممر" يحصل على جائزة "نجيب محفوظ" في ختام "القاهرة السينمائي"

حصل فيلم "طيور الممر"، على جائزة "نجيب محفوظ" لأفضل سيناريو، التي تمنحها المسابقة الدولية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، وتسلمتها مسؤولة الاتصال بسفارة الدنمارك، خلال حفل ختام المهرجان بدار الأوبرا المصرية.





تضم لجنة التحكيم المخرج الدنماركي بيل أوجست، المخرج الفلبيني بريانتي ميندوزا، الممثل التونسي ظافر العابدين، الممثلة ديامان بو عبود، المخرج الإيطالي فرانشيسكو مونزي، المخرجة هالة خليل، المنتج والمؤلف والمخرج خوان فيرا، الممثلة البلجيكية ناتاشا رينييه، الممثلة سامال يسلياموفا.