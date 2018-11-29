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نقل النجم جيرارد باتلر للمستشفى إثر تعرضه لأزمة قلبية

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:23 م
نقل النجم جيرارد باتلر للمستشفى إثر تعرضه لأزمة قلبية
صورة أرشيفية
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أحمد جمال أحمد
 

نقل النجم الأمريكي جيرارد باتلر لأحد المستشفيات العامة خلال تواجده بجمهورية الدومنيكيان بعد تعرضه لأزمة انسداد شرايين بالقلب.

 

وكان تواجد جيرارد بجمهورية الدومنيكان دعما منه لمشروعه الخيري الذي يسهم في الفقراء بالدول اللاتينية، وقد نشر لقطات له برفقة مجموعة من الأطفال على حسابه الخاص على انستجرام.

 

وحتى الآن لم يتم الكشف عن الحالة الصحية لجيرارد باتلر ما إن شهدت تحسن أم لا، مع توقعات بنقله في طائرة خاصة للولايات المتحدة.

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