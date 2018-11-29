"الصعود إلى المرئى" و"أجا" يحصلان على جائزتي "أسبوع النقاد" بالقاهرة السينمائي
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:23 مسارة إبراهيم
حصل فيلم "رحلة الصعود إلى المرئى" للمخرج غسان حلواني، على جائزة مسابقة "أسبوع النقاد الدولي"، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الأربعين.
وحصل فيلم "أجا" للمخرج ميلكو لازاروف، على جائزة شادي عبد السلام، التي تمنحها مسابقة "أسبوع النقاد الدولي"، برئاسة الناقد أسامة عبدالفتاح.
تضم لجنة التحكيم، أحمد الحسنى مدير مهرجان المغرب، إيمي نيكلسون كاتبة وناقدة أمريكية، ومحمد حماد مخرج وسيناريست مصري.
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