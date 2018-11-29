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بشارة جمعة: الإعلام يوجه سياسة بعض الدول

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:26 م
بشارة جمعة: الإعلام يوجه سياسة بعض الدول
بشارة جمعة
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رقية جمال
 
أكد بشارة جمعة، وزير الإعلام السوداني، أن لديهم 15 قناة حكومية وخاصة، وهناك قنوات رسمية ومشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف في حواره ببرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن هناك قنوات تحت الإنشاء خاصة بالرياضة والتراث والوثائقيات والغناء، ونسب مشاهدة القنوات الرسمية عالية جدًا، ولكن لا يملكون إحصائية رسمية.

وتابع أن الإعلام يعمل على الوجدان الوطني، ويرفع الوعي وقدرات الناس، ومعدل مشاهدة القنوات يرتبط بالتخصص فيما تقدمه، موضحًا أن الإعلام يساهم في تقويم السياسة، ويوجه سياسة بعض الدولة.

وأكد أنه "يجب أن يكون هناك نوع من التناغم بين السياسة والإعلام في أي دولة"، مشيرًا إلى أن "العلاقات مع أي دولة لا تبني على العواطف ولكن بالتراكمات وبعوامل كثيرة جدًا".
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