توفيق عكاشة: "الاقتصاد اتسرق من المصريين في الفترة ما بين 2011 و2014"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن أهم ما أُخذ من الشعب المصري هو الاقتصاد، متابعًا: "الاقتصاد اتسرق من المصريين ما بين حريق وما بين تدمير وما بين غياب المؤسسة الأمنية بعد المؤامرة التي تعرضت لها مصر في الفترة ما بين 2011 و2014".





وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الخميس، أن مصر تراجعت تراجعًا شديدًا، وأن الشعب هو من يتحمل هذا التراجع.



