"ليلة الإثني عشر عامًا" يحصد جائزة "الفيبرسي" في ختام "القاهرة السينمائي"

منحت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد الفيلم السينمائي "الفيبرسي"، جائزتها لفيلم "ليلة الإثنى عشر عاماً"، وتسلمها المخرج ألفارو بريشنير، ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.





تضم لجنة التحكيم الناقد والصحفي بوجيدار مانوف، الناقد السينمائي عصام زكريا، والناقد السينمائي المغربي رشيد نعيم.