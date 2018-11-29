ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"ليلة الإثني عشر عامًا" يحصد جائزة "الفيبرسي" في ختام "القاهرة السينمائي"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:20 م
ليلة الإثني عشر عامًا يحصد جائزة الفيبرسي في ختام القاهرة السينمائي
"ليلة الإثني عشر عامًا"
طباعة
سارة إبراهيم - يارا أحمد
 

منحت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد الفيلم السينمائي "الفيبرسي"، جائزتها لفيلم "ليلة الإثنى عشر عاماً"، وتسلمها المخرج ألفارو بريشنير، ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.


تضم لجنة التحكيم الناقد والصحفي بوجيدار مانوف، الناقد السينمائي عصام زكريا، والناقد السينمائي المغربي رشيد نعيم.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
1
x
19:00
3
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
0
x
19:55
3
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
5
x
19:55
2
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
1
x
19:55
0
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
0
x
22:00
0
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
2
x
18:45
2
الإتفاق
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 9:40:04 PM