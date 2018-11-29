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عاجل.. خالد متولي يستقيل من تدريب إنبي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:19 م
عاجل.. خالد متولي يستقيل من تدريب إنبي
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منى العوضي
 
أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أن مدرب الفريق البترولي خالد متولي قد قدم استقالته، وذلك عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأوضح "عبد الناصر" أن المجلس سيعقد جلسة خلال الساعات المقبلة، لاختيار المدير الفني الجديد وخلال 48 ساعة سيتم الإعلان عنه.

جدير بالذكر فأن إنبي قد واصل نتائجه السيئة والسلبية هذا الموسم، وخسر اليوم بثلاثية أمام المصري في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت.

المزيد عن: خالد متولي المصري الدوري المصري إنبي
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