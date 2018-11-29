وزير الإعلام السوداني: الدخلاء يعكرون صفو العلاقات بين الدول

أكد بشارة جمعة، وزير الإعلام السوداني، إن "الدخلاء في الإعلام من يعكرون صفو العلاقات بين الدول وأحيانًا بين مصر والسودان في بعض الأوقات".





وأضاف "جمعة"، في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "المهنية والموضوعية في تناول القضايا لا يكون فيها أضرار".



