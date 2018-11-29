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وزير الإعلام السوداني: الدخلاء يعكرون صفو العلاقات بين الدول

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:17 م
وزير الإعلام السوداني: الدخلاء يعكرون صفو العلاقات بين الدول
بشارة جمعة
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رقية جمال
 
أكد بشارة جمعة، وزير الإعلام السوداني، إن "الدخلاء في الإعلام من يعكرون صفو العلاقات بين الدول وأحيانًا بين مصر والسودان في بعض الأوقات".

وأضاف "جمعة"، في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "المهنية والموضوعية في تناول القضايا لا يكون فيها أضرار".

وذكر أن "التناوش الإعلامي على السوشيال ميديا بين البعض، استطاعت القيادة السياسية بحكمتها تجاوزها"، مؤكدًا أن "الحنكة السياسية بين القيادتين تتدارك ما يعكر صفو العلاقات".
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