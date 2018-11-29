الزمالك والاتحاد بالزي التقليدي في مواجهة البطولة العربية

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الجمعة على ملعب بتروسبورت في إياب دور الـ16 للبطولة العربية، والذي أقيم بفندق إقامة الفريق الأبيض.









وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك لزيه التقليدي بالقميص الأبيض والشورت الأبيض، ويرتدي الاتحاد السكندري زيه التقليدي باللون الأخضر.









وحضر المؤتمر أحمد زاهر المدير الإداري بالزمالك ووليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي السكندري ومراقب المباراة وطاقم التحكيم.



