ميليشيات الحوثي تختطف عشرات المدنيين في الحديدة

شنّت ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الأيام الماضية، حملة اختطاف واسعة في عموم أحياء مدينة الحديدة، حسبما نقلت وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية اليمنية عن مصادر محلية، اليوم الخميس.







وقال المصادر إن "الميليشيات الحوثية وضعت المختطفين في سجون البحث الجنائي والأمن، بينما تم نقل الكثير من المختطفين إلى محافظتي صنعاء وحجة".







وأشارت إلى أن غالبية أهالي المختطفين لا يعرفون شيئاً عن مصير أبنائهم أو أماكن احتجازهم.