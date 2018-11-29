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ميليشيات الحوثي تختطف عشرات المدنيين في الحديدة

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:11 م
ميليشيات الحوثي تختطف عشرات المدنيين في الحديدة
مليشيات الحوثي
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وكالات
 
شنّت ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال الأيام الماضية، حملة اختطاف واسعة في عموم أحياء مدينة الحديدة، حسبما نقلت وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية اليمنية عن مصادر محلية، اليوم الخميس.



وقال المصادر إن "الميليشيات الحوثية وضعت المختطفين في سجون البحث الجنائي والأمن، بينما تم نقل الكثير من المختطفين إلى محافظتي صنعاء وحجة".



وأشارت إلى أن غالبية أهالي المختطفين لا يعرفون شيئاً عن مصير أبنائهم أو أماكن احتجازهم.



ويأتي تصعيد الحوثي من الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين وعلى نحو هستيري ليكشف حالة الذعر والخوف التي تجتاحها على وقع الاستنزاف الكبير الذي مُنيت به قواتهم مؤخراً مع عمليات تحرير مدينة الحديدة من قبل قوات المقاومة اليمينة والتحالف العربي.
المزيد عن: مليشيات الحوثي ‏ عشرات خطف اليمن الميدانيين الحديدة
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