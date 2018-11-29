"بيل".. متذبذب في الليجا ومختلف في دوري الأبطال

كانت بداية المباراة مملة، لأن الفريقان بدآ المباراة بكسل كحال من يشاهد فيلما وهو يعلم نهايته مسبقا، فهزيمة سسكا قبل المباراة أعلنت عن تأهل الفريقين رسميا لدور ثمن النهائي، ولم يتبقى سوى معرفة من سيكون المتصدر، وهو مركز فاز به مدريد.

انتظر الفريقان لبعض الوقت كي تأتي الفرص، وعندما أتت الفرصة كان بيل هو من استفاد منها بافتتاحه التسجيل من هدية مدافعي الخصم. ويعود الفضل لفازيو واولسين اللذان تعاونا معا لمنح الأسيست للويلزي، بعد هذا الهدف ساهم الويلزي أيضا في تسجيل الهدف الثاني للفريق.





وبالعودة للماضي القريب، نجد أن بيل منذ مايو الماضي قد قدم عروضا مميزة في المنافسات الأوروبية.





عاقب ليفربول في ليلة تحقيق الثالثة عشرة بتسجيله لثنائية، منح تمريرة حاسمة لكريم في نهائي السوبر الأوروبي في تالين، سجل ضد روما مرتين على البرنابيو وفي روما ، وصنع هدفا ضد بلزن في المباراة الأولى قبل أن يسجل ويصنع في الثانية.





ولهذا يمر الويلزي بأفضل سلسلة له في دوري الأبطال مع ريال مدريد حيث سجل حضوره في 5 مباريات متتالية بتسجيله أو صناعته لهدف.



