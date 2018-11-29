"بيل".. متذبذب في الليجا ومختلف في دوري الأبطال
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:07 معمر عبدالعزيز
جاريث بيل.. متذبذب المستوى في الليجا، لكنه يجد نفسه في المسابقة القارية الكبرى، حيث أعاد بيل التذكير بذلك خلال مواجهة روما الإيطالي، بتقديمه لأداء مميز مجددا في دوري الأبطال.
ووفقًـالما ذكرته "الآس" فإنه بعيدًا عن الليجا، لم يسجل أو يصنع أي هدف منذ الخامس عشر من سبتمبر، يقوم بيل بالظهور حسب مكانته، وهذا الموسم يقدم اللاعب الويلزي أفضل عروضه في أوروبا سواء السوبر أو دوري الأبطال
وأزاح بيل غطاء اللامبالاة الذي يرتديه في الليجا، حيث يساهم بهدف كل 88.4 دقيقة في الليجا بينما يساهم بهدف كل 65.6 دقيقة في دوري الأبطال، ومجددا ظهر اللاعب الويلزي في فوز فريقه أمام روما.
كانت بداية المباراة مملة، لأن الفريقان بدآ المباراة بكسل كحال من يشاهد فيلما وهو يعلم نهايته مسبقا، فهزيمة سسكا قبل المباراة أعلنت عن تأهل الفريقين رسميا لدور ثمن النهائي، ولم يتبقى سوى معرفة من سيكون المتصدر، وهو مركز فاز به مدريد.
انتظر الفريقان لبعض الوقت كي تأتي الفرص، وعندما أتت الفرصة كان بيل هو من استفاد منها بافتتاحه التسجيل من هدية مدافعي الخصم. ويعود الفضل لفازيو واولسين اللذان تعاونا معا لمنح الأسيست للويلزي، بعد هذا الهدف ساهم الويلزي أيضا في تسجيل الهدف الثاني للفريق.
وبالعودة للماضي القريب، نجد أن بيل منذ مايو الماضي قد قدم عروضا مميزة في المنافسات الأوروبية.
عاقب ليفربول في ليلة تحقيق الثالثة عشرة بتسجيله لثنائية، منح تمريرة حاسمة لكريم في نهائي السوبر الأوروبي في تالين، سجل ضد روما مرتين على البرنابيو وفي روما ، وصنع هدفا ضد بلزن في المباراة الأولى قبل أن يسجل ويصنع في الثانية.
ولهذا يمر الويلزي بأفضل سلسلة له في دوري الأبطال مع ريال مدريد حيث سجل حضوره في 5 مباريات متتالية بتسجيله أو صناعته لهدف.
وعلى هذا الصعيد فما يقدمه يتماشى مع ما اعتاد الفريق عليه وهو اللعب بشكل أفضل في أوروبا مقارنة بالليجا،
و"هذا الأمر طبيعي، ومن الصعب شرحه" هذا ما قاله الويلزي لقناة ريال مدريد يوم اللقاء.