"ورد مسموم" يحصد 3 جوائز في ختام "القاهرة السينمائي"

حصد فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، على جائزة هيئة الأمم المتحدة للسكان، وجائزة "صلاح أبو سيف" بمسابقة آفاق السينما العربية، وجائزة أفضل فيلم عربي، المقدمة من "تيك توك".





جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من نجوم الفن.



