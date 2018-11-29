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"ورد مسموم" يحصد 3 جوائز في ختام "القاهرة السينمائي"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:11 م
ورد مسموم يحصد 3 جوائز في ختام القاهرة السينمائي
"ورد مسموم"
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سارة إبراهيم - يارا أحمد
 

حصد فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، على جائزة هيئة الأمم المتحدة للسكان، وجائزة "صلاح أبو سيف" بمسابقة آفاق السينما العربية، وجائزة أفضل فيلم عربي، المقدمة من "تيك توك".


جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من نجوم الفن.


"ورد مسموم"من بطولة محمود حميدة، كوكي، محمد بريقع، صفاء الطوخي، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

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