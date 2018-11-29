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ماندي مور تزين غلاف مجلة "ELLE" في عددها الجديد

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:09 م
ماندي مور تزين غلاف مجلة ELLE في عددها الجديد
صورة أرشيفية
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أحمد جمال أحمد
 

زينت النجمة الشابة ماندي مور غلاف مجلة ELLE في عددها الجديد الصادر لشهر ديسمبر المقبل، وأجرت جلسة تصوير خاصة تنشر مع العدد.

 


و أعلنت ماندي في حوارها مع المجلة عودتها للغناء، بكشفها عن  تحضيرها لألبوم جديد بعد مرور نحو 10 سنوات على طرحها لآخر ألبوماتها الغنائية.

 

وكان قد نشرت ماندي صورة لها من الأستوديو الخاص بزوجها بمدينة لوس أنجلوس لتشوق متابعيها لانتظار ما ستطرحه قريبا من أعمال موسيقية جديدة.

ماندي مور تزين غلاف مجلة "ELLE" في عددها الجديد
ماندي مور تزين غلاف مجلة "ELLE" في عددها الجديد
ماندي مور تزين غلاف مجلة "ELLE" في عددها الجديد
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