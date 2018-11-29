تفاصيل القبض على ساحر آثار المنيا

أوهم الضحايا بتحويل الورق لدولارات أمريكية

يسخر خدمه الجان للقضاء علي حراس القبور الفرعونية

مبالغ طائله لشراء البخور الهندي..والنيابه تجدد حبس المتهم



أمر المستشار اسامه عبد المنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، بتجديد حبس، نصاب قام بإيهام المواطنين بتحويل الاوراق الي دولارات أمريكية، واستخراج الآثار بأعمال السحر والشعوذة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.



حيث تلقي اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لامن المنيا اخطار من مباحث المديرية يفيد بورود معلومات عن قيام " عيد.ع و"، ٥٠ عاما، مقيم قرية ادقاق المسك بمركز مطاى بالنصب على المواطنين وحيازته سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص.



"تحويل الورق لدولارات"



أكدت التحريات الاولية صحة المعلومة وان المتهم يقوم بالنصب على بعض المواطنون الباحثين عن الثراء السريع والتنقيب عن آثار، وأفادت التحريات بأن المتهم يستغل قله وعي البسطاء من أهالي القريه ويقوم بايهامهم بتحويل بعض الأوراق الخام سوداء اللون إلى دولارات أمريكية في لمح البصر نظير حصوله على مبالغ مصرية بدلا منها كما اخبر أهالى قري بأنه لديه معرفه قويه بساحر آخر مقيم بالقاهرة يرسل إليه خدمة الجن ومملكه برفقته لتسهيل عملية البحث والتنقيب وتحديد مكان حارس المكان الاثري عن بعد، نظير حصوله على مبالغ مالية لشراء البخور الهندية والمستوردة ولكن الأغرب من ذلك هو قيام المتهم بحيازته بعض القطع الأثرية واخبر الجميع بانها أثرية عثر عليها من أحد المقابر التى تم افتتاحه



"45 الف دولار مزورة"



عقب تقنين الاجراءات القانونية تمكن المقدم احمد الصاوى رئيس مباحث مركز شرطة مطاى ويعاونه الرائد حازم الحينى معاون اول المباحث برئاسة العميد مجدى سالم مدير المباحث من نصب عدة اكمنة متحركة واثناء تواجد المتهم بمسكنه تم مداهمة المنزل وعثر بحوزته على طبنجة حلوان ٩ ملي و٣ طلقات وتمثال من الجرانيت أبيض اللون بارتفاع ٥٠ سم واخر اسود بطول ٧٠ سم وتمثال لراس الملك توت عنخ امون وكمية من الورق الاسود الخام بصناعة العملات المعدنية وهاتف و٤٥ الف دولار مزورة.



"اعترافات"



أمام العميد علاء الجاحر اعترف المتهم بقيام بالنصب والاحتيال على المواطنون البسطاء المهوسيين بالنبش في المقابر والثراء السريع بالبحث عن الآثار وخاصة أن له علاقة باحد الشيوخ التى يمتلك خدمة جن تعمل على تذليل العقبات امام حارس المقبرة وفتحها ورفعها بكل سهلة.