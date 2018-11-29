توفيق عكاشة: مصر تعرضت لاختراق شديد جدًا في الإعلام

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر تعرضت لاختراق شديد جدًا في الإعلام، لافتًا إلى أنه كان هناك حصارًا شديدًا للإعلام لاقتناصه واختراقه.





وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الخميس، أن مصر تعرضت لاستغلال كامل لإعلامها لصالح أعدائها.



