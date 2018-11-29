توفيق عكاشة: مصر تعرضت لاختراق شديد جدًا في الإعلام
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 09:06 مأمنية فوزي
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر تعرضت لاختراق شديد جدًا في الإعلام، لافتًا إلى أنه كان هناك حصارًا شديدًا للإعلام لاقتناصه واختراقه.
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الخميس، أن مصر تعرضت لاستغلال كامل لإعلامها لصالح أعدائها.
وأوضح أن هذا الاختراق حدث بين وكلاء إعلانيين وشركات استطلاع رأي ومنتجين في الدراما وكُتاب.
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