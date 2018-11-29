نجوى فؤاد تعود بعد غياب.. شاهد كيف ظهرت؟! (صورة)

وصلت الفنانة نجوي فؤاد، منذ قليل لدار الأوبرا المصرية بحضور حفل ختام مهرجان "القاهرة السينمائي" لدورته الأربعين.



وظهرت بفستان يحمل اللون الاسود مميزا وجاءت برفقة الفنان سمير صبري، وكان قد وصل عدد كبير من نجوم الفن حفل الختام لمهرجان "القاهرة السينمائي".