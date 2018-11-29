عاجل.. سفير مصر الجديد لدى الأردن يُقدم أوراق اعتماده للملك عبد الله الثاني

قام السفير شريف كامل اليوم، بتقديم أوراق اعتماده إلى جلالة الملك عبد الله الثاني كسفير لجمهورية مصر العربيّة لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة.









هذا، وقد نقل السفير كامل لجلالة الملك رسالة تحية وتقدير من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معربا عن تمنيات الرئيس لأخيه جلالة الملك وللشعب الأردني الشقيق بدوام الاستقرار والازدهار.





وحمل جلالة الملك عبد الله الثاني السفير المصري رسالة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن تمنيات جلالته لمصر قيادةً وشعباً بدوام الاستقرار والرخاء، مثمناً العلاقات الأخوية التي دائماً ما ربطت بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.







