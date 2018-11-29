ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. سفير مصر الجديد لدى الأردن يُقدم أوراق اعتماده للملك عبد الله الثاني

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:44 م
عاجل.. سفير مصر الجديد لدى الأردن يُقدم أوراق اعتماده للملك عبد الله الثاني
أرشيفية
طباعة
أحمد يحيى
 
قام السفير شريف كامل اليوم، بتقديم أوراق اعتماده إلى جلالة الملك عبد الله الثاني كسفير لجمهورية مصر العربيّة لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة.


هذا، وقد نقل السفير كامل لجلالة الملك رسالة تحية وتقدير من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معربا عن تمنيات الرئيس لأخيه جلالة الملك وللشعب الأردني الشقيق بدوام الاستقرار والازدهار.

وحمل جلالة الملك عبد الله الثاني السفير المصري رسالة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن تمنيات جلالته لمصر قيادةً وشعباً بدوام الاستقرار والرخاء، مثمناً العلاقات الأخوية التي دائماً ما ربطت بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.

 

المزيد عن: سفير مصر الجديد لدى الأردن جمهورية مصر العربيّة جلالة الملك عبد الله الثاني السفير شريف كامل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
1
x
19:00
0
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
2
x
18:45
2
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 8:00:12 PM