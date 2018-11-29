استشاري نفسي يوضح أسباب تغير الحب بعد الزواج لبرنامج "ساعة أمل"على شاشة ltc (فيديو)

قدمت الإعلامية د. أمل منصور خبيرة التنمية البشرية، حلقة خاصة عن ظاهرة الخرس الزوجي وعدم الحديث بين الأزواج وضياع الحب ببرنامج "ساعة أمل" عبر شاشة ltc، وأضافت أن تلك الظاهرة موجودة بشكل كبير داخل البيوت المصرية ولابد من الوقوف فى مواجهتها ومحاولة إيجاد الحلول لها، لاننا شاهدنا العديد من حالات الطلاق بسبب تلك الظاهرة.

واستضاف البرنامج د.فيصل عز الدين زين العابدين استشاري الطب النفسي، والذى اوضح ان اسباب تغيير المشاعر والخرس الزوجى يرجع الى ثقافة معينة يتعامل بها، وفى فترة الخطوبة لا نرى العيوب بل نرى ما نحبه مما ينتج عنه العديد من المشاكل فى فترة الزواج.

وأضاف ان اختلاف الثقافات والعادات وايضاً تكنولوجيا العصر من السوشيال ميديا وغيرها ساهمت ازياد تلك المشكلة وانتشارها فى البيوت المصرية والذى اصبح ظاهرة عامة ومنتشرة في معظم البيوت والقليل من الزوجات اللاتي تصارحن أزواجهن بأن لديهن مشكلة مع هذا الخرس، وفجأة تصبح الحياة الزوجية لا معنى لها، والأخطر أن هناك زوجات وأزواج يتجهون للبحث عن من يتكلم معهم ويسمعهم بما يشبه الخيانة.

البرنامج من إخراج أيمن زقزوق.