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يوتيوب تخطط لتحويل محتواها المدفوع إلى مجاني بدعم الإعلانات

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:40 م
يوتيوب تخطط لتحويل محتواها المدفوع إلى مجاني بدعم الإعلانات
يوتيوب - أرشيفية
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تقوم يوتيوب بصناعة المحتوى المرئي (YouTube Originals) وتقديمه للمستخدمين على شكل اشتراكات لتعويض الأموال التي تدفعها في إنتاج المحتوى وتحقيق أرباح بنفس الوقت، لكن هذا المحتوى بطبيعة الحال يظل حصري لمن يقومون بالاشتراك برسوم شهرية للخدمة مقابل 12$، مما يجعل الغالبية العظمى من مستخدمي المنصة غير قادرين على مشاهدة المحتوى الخاص.

لكن هذا مخالف قليلًا لما عهدناه من قوقل وشركاتها بسبب سعي الشركة الدائم لتوفير خدماتها للجميع وبشكل مجاني أو سعر رمزي، لذلك تخطط يوتيوب لتغيير سياسة الاشتراك المدفوعة في المحتوى الأصلي وجعلها مجانية لكن بوجود إعلانات في المحتوى لجني الأرباح وتعويض التكاليف.

ووفقًا لموقع The Hollywood Reporter، فإن الشركة ستحول خدمتها المدفوعة لتكون متاحة للجميع خلال العام 2020 لتصل حوالي 2 مليار مستخدم بحلول ذلك العام.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل كافية لطريقة الإعلانات التي ستتبعها الشركة بخصوص كونها مماثلة لإعلانات الفيديوهات العادية أو مثلما الحال مع الإعلانات التلفزيونية، لكن الشيء الأساسي هو أن يوتيوب ترغب برفع شعبية محتواها الأصلي لمقارعة أمازون ونتفليكس.
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