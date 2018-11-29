أجيري يحدد حارس الفراعنة أمام النيجر

اختار المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، لحراسة عرين الفراعنة أمام النيجر والمقرر إقامتها في منتصف مارس بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.









وأوضح أجيري لجهازه المعاون إن جنش يعد أفضل حراس الدوري المصري ويستحق منحه فرصة التواجد أساسيًا.









جدير بالذكر فأن محمد الشناوي حارس الأهلي، يقدم في الوقت الحالي مستوى ضعيف للغاية ومن المنتظر أن يبتعد عن اللعب أساسيًا مع الفراعنة.



