ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أجيري يحدد حارس الفراعنة أمام النيجر

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:39 م
أجيري يحدد حارس الفراعنة أمام النيجر
طباعة
الفجر الرياضي
 
اختار المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، لحراسة عرين الفراعنة أمام النيجر والمقرر إقامتها في منتصف مارس بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. 


وأوضح أجيري لجهازه المعاون إن جنش يعد أفضل حراس الدوري المصري ويستحق منحه فرصة التواجد أساسيًا.


جدير بالذكر فأن محمد الشناوي حارس الأهلي، يقدم في الوقت الحالي مستوى ضعيف للغاية ومن المنتظر أن يبتعد عن اللعب أساسيًا مع الفراعنة.

المزيد عن: خافيير أجيري حارس المنتخب جنش النيجر المنتخب أجيري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
1
x
19:00
0
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
2
x
18:45
2
الإتفاق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 8:00:01 PM