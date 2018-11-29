ميركادو: ننتظر عودة ميسي للمنتخب الأرجنتيني بأذرع مفتوحة

أكد جابرييل ميركادو مدافع المنتخب الأرجنتيني وفريق إشيبيلية الاسباني، أن كل الأرجنتينيّين ينتظرون عودة مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الاسباني، للمنتخب بأذرع مفتوحة.

وقال ميركادو في تصريحات صحفية: "منتخب الأرجنتين بدونه يختلف عما إذا كان موجودًا معنا هو بالطبع".



