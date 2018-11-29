ميركادو: ننتظر عودة ميسي للمنتخب الأرجنتيني بأذرع مفتوحة
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:37 معمر عبدالعزيز
أكد جابرييل ميركادو مدافع المنتخب الأرجنتيني وفريق إشيبيلية الاسباني، أن كل الأرجنتينيّين ينتظرون عودة مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الاسباني، للمنتخب بأذرع مفتوحة.
وقال ميركادو في تصريحات صحفية: "منتخب الأرجنتين بدونه يختلف عما إذا كان موجودًا معنا هو بالطبع".
وأضاف: "نحن نحترم قرار ميسي بالابتعاد عن المنتخب لفترة مؤقتة، لديه أسبابه الخاصة بالطبع والجميع ينتظر عودته الهامّة لنا متى أراد ذلك".