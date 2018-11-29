الكاثوليكية تحتفل بعيد جميع القديسين الفرنسيسكان

تحتفل الرهبنة الفرنسيسكانية، التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الخميس، بعيد جميع القديسين.





وقال الأب ميلاد، مسئول المركز الثقافي الفرنسيسكاني، أن عيد جميع القديسين الفرنسيسكان ترجع أهميته وتكريمه إلي أن البابا اونوريوس الثالث في مثل هذا اليوم تحديدا قد اعتمد قانون الرهبنة الفرنسيسكانية رسميا، ومن هنا بدأت الحياة الرهبانية الفرنسيسكانية وتعاليمها.





ولفت إلي أن النسخة الأصلية للقانون لا تزال محفوظة حتي اليوم في كنيسة القديس فرنسيس الكبري بمدينة اسيزي، مضيفا أن الرهبنة الفرنسيسكانية لم تنمو بسهولة فيرجع نموها وانتشارها إلي أنها كانت في كل وقت وجيل مركز وشعاع ونور وحياة روحية إنجيلية أصيلة فأبنائها من الرهبانيات الثلاث كانوا من كافة الطبقات الاجتماعية و من جميع الأجناس و الشعوب وكان منهم الشهداء و العلماء والإخوة والعذاري و العلمانيون من الجنسين.





وتابع: فكل هذه الأعداد من الزاهدين من حياة الدنيا أحاطت بالأب الساروفي القديس فرنسيس ذلك الفقير الأكبر الذي نال في جسده سمات المسيح المصلوب.



