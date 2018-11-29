وكيل الأوقاف: مصر تواجه حرب فكرية تهدف لتفكيك الدولة

قال الدكتور هشام عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه ألمح لملمح جميل، وأشار إلى الفرق بين العلم والثقافة، فهو يريد إنسان عالم مثقف وأن يكون مُلم بجميع المجالات، ومن هذا المنطلق بدأت وزارة الأوقاف في تدريب إمام عالم مثقف، وبدأ ذلك بتثقيف الداعية في العلوم الشرعية، ثم تثقيفه في المواد الإنسانية وكيفية التعامل مع الأخر دون النظر لدين أو لون، ثم بعد ذلك بدأ التدريب على علوم التنمية البشرية.





وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن هناك اكاديمية لتدريب الدعاة سوف تفتح يناير المقبل، بها معامل للغات، ومعامل للحاسب الآلي، وسوف تتولى ترجمة كتب وزارة الاوقاف بجميع اللغات، منوهًا إلى ان حملة رسول الإنسانية التى اطلقتها وزارة الأوقاف تزامنًا مع المولد النبوي الشريف، أصبحت هذه الحملة عالمية، من باب الفهم لمقاصد السنة النبوية التى يتدرب عليه آئمة ودعاة وزارة الاوقاف.





وتابع، أن وزارة الأوقاف ليس لديها مشكلة في تجديد الخطاب الديني، ولكن الأهم هو كيفية عرض الخطاب الديني، وإظهار القرآن الكريم والسنة النبوية للعالم أجمع، منوهًا إلى أن هناك فهم خاطئ لآيات القرآن الكريم فيما يتعلق بالجهاد والقتال، فالآيات القرآنية تدعو الإنسان لقتل من يبدأ بالإعتداء ويريد قتله، ولايدعو أبدًا للبداية بالقتل، والله سبحانه وتعالى يقول: "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ"، لكن أصحاب الفكر المتطرف يحاولوا غظهار الدين الإسلامي انه يدعو لحمل السيف بشكل دائم.



