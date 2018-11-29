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محمد بن زايد: شهداء الوطن أثبتوا شجاعتهم في ميادين الحق

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:31 م
محمد بن زايد: شهداء الوطن أثبتوا شجاعتهم في ميادين الحق
محمد بن زايد
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وكالات
 
أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن شهد الإمارات، أثبتوا شجاعتهم وبسالتهم وقوة عزيمتهم في ميادين الحق والواجب، موجهاً تحية اعتزاز وفخر بهم.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على تويتر، شهداء الوطن، هم غرس جيل تخرج من مدرسة زايد، فنشأ على حب الوطن والوفاء له والتمسك بالقيم الإماراتية اﻷصيلة، هم خيرة شباب الوطن، أثبتوا في ميادين الحق والواجب شجاعتهم وبسالتهم وقوة عزيمتهم، تحية اعتزاز وفخر بهم جميعا.



وأضاف: "شهداؤنا اﻷبرار ذكراهم ستبقى في وجداننا، ويظل ذووهم في قلب الوطن واهتمامه ورعايته بما تحلوا به من صبر وعطاء وتضحية، نستمد منهم دروس الوفاء والولاء والانتماء للوطن الغالي".
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