ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ظافر العابدين من ختام "القاهرة السينمائي": اللغة السينمائية هي الحكم النهائي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:31 م
ظافر العابدين من ختام القاهرة السينمائي: اللغة السينمائية هي الحكم النهائي
ظافر العابدين
طباعة
سارة إبراهيم - تصوير: ولاء غنيم
 

وصل منذ قليل، النجم التونسي ظافر العابدين، عضو لجنة تحكيم "المسابقة الدولية" لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لحضور حفل ختام فعالياته، المقام حالياً بدار الأوبرا المصرية.


وأكد "العابدين" خلال حواره مع كاميرا dmc على السجادة الحمراء، أن استمتع بمشاهدة العديد من الأفلام المشاركة في المسابقة، مشيراً إلى وجود بعض الاختلافات في الأراء بين أعضاء لجنة التحكيم، مشددًا أن المخرج بيل أوجست أدار الأمر بشكل لائق، لافتاً إلى حق كل شخص في التعبير عن رأيه ولكن اللغة السينمائية هي الحكم النهائي.


أقيمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، في الفترة من 20 إلى 29 من نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، ورعاية وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم.

ظافر العابدين من ختام "القاهرة السينمائي": اللغة السينمائية هي الحكم النهائي
ظافر العابدين من ختام "القاهرة السينمائي": اللغة السينمائية هي الحكم النهائي
ظافر العابدين من ختام "القاهرة السينمائي": اللغة السينمائية هي الحكم النهائي
ظافر العابدين من ختام "القاهرة السينمائي": اللغة السينمائية هي الحكم النهائي
ظافر العابدين من ختام "القاهرة السينمائي": اللغة السينمائية هي الحكم النهائي
ظافر العابدين من ختام "القاهرة السينمائي": اللغة السينمائية هي الحكم النهائي
ظافر العابدين من ختام "القاهرة السينمائي": اللغة السينمائية هي الحكم النهائي
ظافر العابدين من ختام "القاهرة السينمائي": اللغة السينمائية هي الحكم النهائي
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن ظافر العابدين سينما دراما الفجر الفني اخبار ظافر العابدين اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
1
x
19:00
0
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
2
x
18:45
2
الإتفاق
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 8:00:01 PM