ظافر العابدين من ختام "القاهرة السينمائي": اللغة السينمائية هي الحكم النهائي

وصل منذ قليل، النجم التونسي ظافر العابدين، عضو لجنة تحكيم "المسابقة الدولية" لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لحضور حفل ختام فعالياته، المقام حالياً بدار الأوبرا المصرية.





وأكد "العابدين" خلال حواره مع كاميرا dmc على السجادة الحمراء، أن استمتع بمشاهدة العديد من الأفلام المشاركة في المسابقة، مشيراً إلى وجود بعض الاختلافات في الأراء بين أعضاء لجنة التحكيم، مشددًا أن المخرج بيل أوجست أدار الأمر بشكل لائق، لافتاً إلى حق كل شخص في التعبير عن رأيه ولكن اللغة السينمائية هي الحكم النهائي.



