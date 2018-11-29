تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في 2019.. وارتفاع غير مسبوق بالعملة الأمريكية

توقع تقرير دولي أن يسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية العام الجارىي إلى 19 جنيه على أن يسجل 20 جنيه بنهاية 2019.





توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس، في تقرير حديث لها، أنه من المتوقع أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيه بنهاية 2020.





وذكرت المؤسسة، أن هناك إشارات تدل على أن البنك المركزي ربما بدأ بالتدخل في سوق العملات مما أدى إلى استقرار سعر الجنيه أمام الدولار عند 18 جنيه.





وسجل سعر العملة الأمريكية 17.78 جنيه للشراء و 17.88 جنيه للبيع فى البنك الأهلى، وفى بنك مصر بلغ 17.79 جنيه للشراء مقابل 17.89 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.





وحدث تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، و الجدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 5.9 مليار دولار (2.4 % من الناتج المحلى الإجمالي) فى السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة ب 19.8 مليار دولار ( 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .





وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار ( 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 2.8 مليار دولار (0.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .



