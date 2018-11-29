برلماني يقترح مشروع "المليون مبرمج" لحظر لعبة "بابجي" في مصر

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن لعبة "بابجي" المنتشرة على أجهزة الأندوريد، تؤثر على جميع الفئات العمرية بالسلب، وخاصة الأطفال في المرحلة الابتدائية والإعدادية.





وأكد "رفعت" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن قانون الجريمة الإلكترونية يمنح الحق للجنة الاتصالات منع جميع المواقع التي تشكل خطر على الأمن القومي المصري، مطالبًا بسرعة تفعيله على هذه الألعاب التي تؤثر بالسلب على المجتمع، وخاصة على الطفل المصري الذي يعد أذكى طفل في العالم بعمر الـ7 أعوام، مما يصبح فريسة لهذه الألعاب الذي يبرمجها أشخاص يستهدفون المجتمعات، لتنمية غريزة العنف والإجرام والإرهاب في شباب المستقبل.





واقترح "رفعت" عمل مشروع حكومي يستهدف إعداد مليون طفل مصري مبرمج، من جميع الأعمار، بداية من عمر الـ 7 أعوام، وحتى الجامعة؛ لتأهيل وتدريب الطلاب على البرمجة، وكيفية تصميم برامج ومواقع وألعاب إلكترونية مفيدة، وكيفية التعامل مع التطور والتكنولوجيا الحديثة لمواكبة العصر، مشيرًا إلى أنه في حال تنفيذ هذا المقترح سيساهم في خلق بيئة تكنولوجية تعتمد على الابتكار والتفكير، وذلك من خلال خبراء متخصصين في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى تدريس مادة تكنولوجيه في المدارس وتطبيقها عملي في المعامل.





يُذكر أن لعبة PUPG أو "بوبجي" هي عبارة عن معارك متعددة يشارك فيها لاعبون مختلفون من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، وفي كل مباراة يهبط 100 لاعب إلى خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ومن ثم يقاتلون بعضهم البعض حتى يموت الجميع وينجو من الموت شخص واحد أو فريق واحد ليكون هو الفائز بالمباراة.



