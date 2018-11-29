بعد تكريمها.. سائقة التروسيكل: "أنا رافضة الجواز بس لو جالي واحد زي السيسي هوافق"

أعربت مروة العبد، سائقة التروسيكل التي كرمها الرئيس من محافظة الأقصر، عن بالغ سعادتها لمقابلتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "مبسوطة إني قابلته النهاردة، الرئيس قالي حاجات حلوة كتير، وأهداني شقة".





وتابعت "العبد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الأحد، أنها في البداية لم تصدق أنها ستقابل الرئيس، معقبة: "خوفت يكون في حد بيضحك عليا، الناس شالوني من على الأرض شيل وأنا رايحة أقابل الرئيس".





ولفتت إلى أن الكثير كان ينظر لها نظرة غير جيدة بسبب عملها على التروسيكل، لكنها كان يجب أن تعمل من أجل توفير لقمة العيش، معقبة: "ما فيش حد هيساعدني، وعايزه أجوز أختي الصغيرة".



