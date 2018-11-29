ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد تكريمها.. سائقة التروسيكل: "أنا رافضة الجواز بس لو جالي واحد زي السيسي هوافق"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:28 م
بعد تكريمها.. سائقة التروسيكل: أنا رافضة الجواز بس لو جالي واحد زي السيسي هوافق
طباعة
كساب أحمد
 
أعربت مروة العبد، سائقة التروسيكل التي كرمها الرئيس من محافظة الأقصر، عن بالغ سعادتها لمقابلتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "مبسوطة إني قابلته النهاردة، الرئيس قالي حاجات حلوة كتير، وأهداني شقة".

وتابعت "العبد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الأحد، أنها في البداية لم تصدق أنها ستقابل الرئيس، معقبة: "خوفت يكون في حد بيضحك عليا، الناس شالوني من على الأرض شيل وأنا رايحة أقابل الرئيس". 

ولفتت إلى أن الكثير كان ينظر لها نظرة غير جيدة بسبب عملها على التروسيكل، لكنها كان يجب أن تعمل من أجل توفير لقمة العيش، معقبة: "ما فيش حد هيساعدني، وعايزه أجوز أختي الصغيرة".

وتابعت: "السيسي قالي لما تتجوزي أنا هعملك فرحك في مصر، وجهازك عندي، طب فين العريس، أنا رافضة الجواز بس لو جالي واحد زي الرئيس هوافق على طول".
المزيد عن: مروة العبد عبد الفتاح السيسي السيسي يكرم سائقة التروسيكل أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
انبي
1
x
19:00
0
المصري البورسعيدي
الدوري الأوروبي
فورسكلا بولتافا - أوكرانيا
x
19:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
19:55
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
ريال بيتيس - أسبانيا
x
19:55
أوليمبياكوس - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
22:00
باوك سالونيكا - اليونان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
2
x
18:45
2
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/29/2018 8:00:01 PM