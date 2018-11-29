القناة يحقق فوز صاعق على الشمس بالقسم الثاني





نجح فريق القناة في عبور موقعة الشمس بفوز مثير وصاعق خلال المواجهة التي أقيمت الخميس على ملعب الشمس بالأسبوع الـ 11 من منافسات المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.





جاء تشكيل القناة مكون من محمد طلبة في حراسة المرمى، واسلام سيد، ومحمد طارق رشاد، وخالد الحسيني ، وأحمد جمال في خط الدفاع، وإسلام زيادة، ومحمد عبد الستار، وعصام عابدين، واسلام نبيل، ، في خط الوسط، وتارو وعلي شوقي للهجوم.





أحرز هدف اللقاء الوحيد علي شوقي في الدقيقة 25 من الشوط الثاني من عمر المباراة .





الفوز رفع رصيد القناة إلى النقطة 21 بالمركز الرابع، توقف رصيد الشمس عند النقطة 16 بالترتيب السادس.





أدار اللقاء الحكم أحمد حمدي، وعاونة طارق عبد الحميد، وماهر كامل، وحكم رابع سيد فرج.