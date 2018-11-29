رئيس دولة الإمارات يثمّن قيم التضحية والفداء في يوم الشهيد

دعا رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، الإماراتيين إلى "تقديس الواجب"، وذلك في كلمة بمناسبة "يوم الشهيد" الذي تحييه البلاد على المستويين الرسمي والشعبي.



وقال الشيخ خليفة إن "الثلاثين من نوفمبر، يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن، هو يوم عز وفخر ومجد، فالشهادة هي قمة البطولة والإقدام، وذروة الفداء والتضحية..".



ودعا رئيس دولة الإمارات"أبناء الوطن، أن يجعلوا من القيم النبيلة التي تجسدها الشهادة مثالا في الأذهان، وأن يعملوا على تقديس الواجب، والإخلاص والاجتهاد في الارتقاء بالقدرات والمهارات، والتميز في أداء العمل".







