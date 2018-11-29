سبق – السعودية | 700 مشترك اليوم بفعاليات ماراثون "هيا نمشي معًا 7" بجدة

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نظم مركز العون، للمرة السابعة على التوالي، ماراثون "هيا نمشي معًا 7"، اليوم الخميس، لتسليط الضوء على المهارات والقدرات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.



وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، إن هذا الماراثون يهدف إلى نشر التوعية والحث على تقدير هذه الفئة من قبل المجتمع، كما أنها فرصة للرياضيين من ذوي الإعاقة للتألق والتعريف بمواهبهم وإمكانياتهم الرياضية.



وأضاف أن هذا الحدث يوفر مساحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية للتفاعل والاندماج اجتماعيًا مع بعضهم البعض، وهو بمثابة منبر لحشد ودعوة لجميع المعنيين للعمل من أجل دعم وتشجيع ممارسة الرياضة بين هذه الفئة.



وتابع: تقام هذه الفعالية بدعم ورعاية بعض الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وبلغ عدد المشاركون في هذه الفعالية حوالي 700 مشترك، حيث شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، بتواجد القائد الميداني وفرقتين إسعافيتين، بالإضافة لفرقة إسعافية راجلة متمركزة بنقطة التجمع الطبي بنهاية السباق.



وقال إن الفرق الإسعافية، باشرت 20 حالة تنفسية بسيطة، تم تقديم الخدمة الإسعافية لها في نفس الموقع، كما شارك عدد من المتطوعين من طلاب المدارس، وبعض الرياضيين الشباب، ومجموعات تطوعية في هذا الماراثون؛ لمساندة الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية.



المصدر:- صحيفة سبق

