حماس: جاهزون للانتخابات الرئاسية

أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها جاهزة لخوض غمار الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، بعد دعوة حركة فتح لإجراء انتخابات عامة، من أجل تجاوز مرحلة الانقسام الفلسطيني.







وقال الناطق باسم حماس سامي أبوزهري: "نحن جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة لإنهاء عملية القرصنة التي تمارسها قيادة فتح"، على حد تعبيره.







وأضاف، أن "اعتبار قيادة فتح المجلس التشريعي فاقد للصلاحية هو قلب للحقائق، ومحمود عباس فقد شرعيته ولا يحق له التحكم في صناعة القرار أو توزيع الأموال الفلسطينية"، على حد وصفه.







وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، في وقت سابق الخميس، إن "المجلس التشريعي المنتخب منذ 2006، والمعطل بحكم الانقلاب الحمساوي في 2007، بعد أن انقلبت حماس على نفسها، وعلى الشرعيات السياسية والقانونية، وحولته إلى مجلس حزبي تنظيمي يخضع لأجندات خاصة، تقتل روح وجوهر عمل المؤسسة التشريعية الفلسطينية، ما يعني فقدان المجلس لشرعيته وانتهاء دوره منذ سنوات"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.







وأضاف الشيخ، أنه "أمام استمرار هذا الانقلاب وفشل كل دعوات إنهاء الانقسام للأسف الشديد، أصبح من المهم جداً العودة إلى صناديق الاقتراع وخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي في ظل غياب وانتهاء دور المجلس الحالي".