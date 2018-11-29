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بعد انتهاء الجولة الخامسة.. المتأهلون رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:19 م
بعد انتهاء الجولة الخامسة.. المتأهلون رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
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منى العوضي
 

انتهت أمس الأربعاء 28 نوفمبر 2018، منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي شهدت مباريات قوية ومن العيار الثقيل.

وضمنت بعض الفرق تأهلها إلى الدور التالي من دوري الأبطال بينما لا يزال الصراع على أشده في المجموعة الثانية بعد أن حجز برشلونة مقعده الأول فيما يتصارع إنتر ميلان مع توتنهام على المركز الثاني.

وهناك صراع شرس في المجموعة الثالثة بين ثلاثي عمالقة أوروبا بين ليفربول ونابولي الايطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وفيما يلي نستعرض لكم الفرق التي ضمنت تأهلها إلى دور الستة عشر من البطولة الأوروبية:

المجموعة الأولى:
- أتلتيكو مدريد: 12 نقطة
- بروسيا دورتموند: 10 نقاط

المجموعة الثانية:
- برشلونة: 13 نقطة

المجموعة الرابعة:
بورتو: 14 نقطة
شالكة: 8 نقاط

المجموعة الخامسة:
- بايرن ميونيخ: 13 نقطة
- أياكس أمستردام: 11 نقطة

المجموعة السادسة: 
- مانشستر سيتي: 10 نقطة

المجموعة السابعة:
- ريال مدريد: 12 نقطة
- روما: 9 نقاط

المجموعة الثامنة:
- يوفنتوس: 12 نقطة
مانشستر يونايتد: 10 نقاط

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