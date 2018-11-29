رئيس مدينة قها: خروج 7 طالبات من معهد فتيات قها من المستشفى عقب تناولهم وجبة لانشون

قالت أمل فوزي رئيس مدينة قها، انه تم خروج 7 طالبات بالمعهد الديني فتيات قها عقب اصابتهم بتسمم من اكله لانشون خارجي عن المعهد.



وأكدت فوزي في تصريحات خاصة للفجر،انه تم نقل الطالبات فور وقوع الحادث لمستشقي قليوب وخروجهم فور تلقيهم الإسعافات الأولية وأصبحت حالتهم مستقرة.





وكانت مدينة قها،شهدت الخميس إصابة 7 طالبات بحالات تسمم إثر تناولهن وجبة لانشون خارج المعهد، وتم نقلهن إلى مستشفى قليوب.



وتلقت رئيس مدينة قها، إخطارا بتسمم 7 طالبات داخل معهد فتيات قها، انتقلت لجنة من مجلس المدينة وتبين إصابة الطالبات بحالات قيء وإعياء شديد وأعراض التسمم، إثر قيامهن بأكل طعام من خارج المدرسة عبارة عن وجبة لانشون.



