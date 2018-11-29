رغم عملية إزالة الورم.. فنانة تغني ورأسها تحت المشرط (فيديو وصور)

في سابقة نادرة للوسط الفني، لم يمنع السرطان الفنانة والعازفة أنكيرا لاكونيتى التي تبلغ من العمر 19 عاما، من الغناء خلال إزالة الورم.

وكانت الفنانة تعاني من مرض الصرع الموسيقى، وهو نوع نادر من الصرع.

بدأت كيرا لاكونيتى، دراسة الغناء والعزف من تلقاء نفسها، حتى اكتشفت أنها تعانى من صعوبة عند الغناء أو الاستماع إلى الموسيقى، خضعت بعدها إلى أشعة وفحوصات.

تبين من خلالها أنها مصابة بورم حميد في المخ يسبب اضطراب عند سماع الموسيقى، وفقا للتقارير الطبية وما نشرته جريدة الديلى ميل البريطانية، فتلك الحالة نادرة، وعادة ما يصاب بها واحد بين عشرة ملايين شخص وفقا لجمعية الصرع الأمريكية.

يظهر الفيديو أنه خلال إزالة الجراحين الورم، كانت تحرص على أداء أغنيتها المفضلة وهى "جزيرة فى الشمس"، مما ساهم فى تجنب مناطق الغناء غير المصابة عندما كانت تغنى.