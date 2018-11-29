عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس زايد

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، قائمة فريقه لمباراة الاتحاد السكندري في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية والتي ستقام غدا الجمعة على ملعب بتروسبورت .

تضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد

خط الدفاع : محمود علاء وحمدي النقاز و بهاء مجدى و محمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو

خط الوسط : فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد حسن و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه و يوسف اوباما ومصطفى فتحى.

خط الهجوم :عمر السعيد وكاسونجو.

ويغيب عن الفريق كل من محمود حمدي الونش للإصابة وطارق حامد للإيقاف وأيمن حفني وأحمد ابو الفتوح وأحمد مدبولي و محمود عبد العاطى دونجا وحميد أحداد وعمر صلاح لأسباب فنيه.