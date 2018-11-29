عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بكأس زايد
أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، قائمة فريقه لمباراة الاتحاد السكندري في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية والتي ستقام غدا الجمعة على ملعب بتروسبورت .
تضم القائمة كل من:
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم
" جنش " و عماد السيد
خط الدفاع : محمود علاء وحمدي النقاز و
بهاء مجدى و محمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو
خط الوسط : فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز
و محمد حسن و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد
الله جمعه و يوسف اوباما ومصطفى فتحى.
خط الهجوم :عمر السعيد وكاسونجو.
ويغيب عن الفريق كل من محمود حمدي الونش
للإصابة وطارق حامد للإيقاف وأيمن حفني وأحمد ابو الفتوح وأحمد مدبولي و محمود عبد
العاطى دونجا وحميد أحداد وعمر صلاح لأسباب فنيه.