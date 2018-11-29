كلاكيت ثالث مرة.. حكم مصري يدير"كلاسيكو" تونسي

قررت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم، إسناد مهمة إدارة قمة مباريات الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إلى الحكم المصري محمد الحنفي.





و سيحكم الحنفي كلاسيكو هذه الجولة الذي يجمع بين النجم الرياضي الساحلي و النادي الرياضي الصفاقسي، يوم الأحد 2 ديسمبر 2018 بالملعب الأولمبي بسوسة.



