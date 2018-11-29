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كلاكيت ثالث مرة.. حكم مصري يدير"كلاسيكو" تونسي

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:00 م
كلاكيت ثالث مرة.. حكم مصري يديركلاسيكو تونسي
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مروي الجلاصي
 

قررت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم، إسناد مهمة إدارة قمة مباريات الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إلى الحكم المصري محمد الحنفي.


و سيحكم الحنفي كلاسيكو هذه الجولة الذي يجمع بين النجم الرياضي الساحلي و النادي الرياضي الصفاقسي، يوم الأحد 2 ديسمبر 2018 بالملعب الأولمبي بسوسة.


و يذكر بأن محمد الحنفي سيلحق بالثنائي أمين عمر ومحمود البنا، في تحكيم المباريات الكبيرة بالدوري التونسي.

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