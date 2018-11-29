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ترامب يتهم محاميه السابق "كوهين" بالكذب

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:57 م
ترامب يتهم محاميه السابق كوهين بالكذب
مايكل كوهين
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أسماء العزب
 
اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محاميه السابق مايكل كوهين بالكذب بإقراره بالذنب بهدف تخفيف عقوبته، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

هذا واعترف مايكل كوهين،  بأنه مذنب في الكذب على الكونجرس بشأن دوره في صفقة ترامب العقارية في روسيا.

وفي أغسطس، أقر كوهين بالذنب في تهم اتحادية تتعلق بمشاريع سيارات الأجرة الخاصة به، وعمليات احتيال على البنوك، وعمل حملته لصالح ترامب.
المزيد عن: مايكل كوهين دونالد ترامب تخفيف الكذب العقوبة
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