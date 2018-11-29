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"دي ام سي – dmc" تقود حملة ضد "التنمر" على الأطفال

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:02 م
دي ام سي – dmc تقود حملة ضد التنمر على الأطفال
دي ام سي – dmc
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أحمد رمضان متولي
 

تبدأ الإعلامية داليا أشرف من خلال الفقرة المخصصة للأطفال في برنامج "٨ الصبح" المعروض يوميًا علي قناة DMC في تقديم حملة توعية ضد التنمر تحت عنوان "ضد التنمر" والذي يهدف البرنامج من خلالها توعية الأطفال والأسر المصرية بخطر التنمر، الذي قد يواجه الطفل في مدرسته او في النادي او في اي من علاقاته الاجتماعية المختلفة وتوعية المجتمع المحيط بالطفل بضرورة التخلص من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي الي التنمر.

 

هذه الحملة ستكون من خلال إجراء لقاءات مع أطفال وخبراء تربية للتحدث عن مخاطر التنمر، بالإضافة الي ترسيخ ثقافة قبول الاختلاف.

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