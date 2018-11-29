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"ديفيد هيل"يصل الجزائر في زيارة عمل

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:54 م
ديفيد هيليصل الجزائر في زيارة عمل
ديفيد هيل
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وكالات
 

استقبل أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الخميس، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف

 بالشؤون السياسية، ديفيد هيل، الذي وصل إلى الجزائر، اليوم، في زيارة عمل.


وذكر بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية أن اللقاء حضره وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل.


وكان مساهل قد بحث مع المسؤول الأمريكي، في وقت سابق، تعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات

 خاصة المتعلقة بالوضع الإقليمي والدولي.


يذكر أن هيل وصل إلى الجزائر قادما من المغرب في جولة تشمل عدة بلدان أوروبية ومغاربية.

المزيد عن: يستقبل زيارة عمل رئيس الوزراء الجزائري ديفيد هيل الجزائر
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