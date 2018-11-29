ناصر ملوى يفوز على ديروط بهدفين في الممتاز "ب"





حقق فريق مركز شباب ناصر ملوى فوزاً هاماً ومستحقا على نادى ديروط بهدفين دون مقابل، ضمن الاسبوع الحادى عشر من دورى الممتاز ب لكرة القدم .





إنتهى الشوط الأول بتقدم ناصر ملوى بهدف عن طريق اللاعب هيثم فتحى

وفى الشوط الثاني اضاع نادى ديروط ركلتين جزاء تصدى لهما حارس مرمى ناصر ملوى عمرو صابر .





وقبل نهاية المباراة استطاع ناصر ملوى التقدم بالهدف الثانى عن طريق عبدالغنى معنى ليفوز مركز شباب ناصر ملوى بهدفين ليرتفع رصيدة ملى إلى 6 نقاط ويتوقف رصيد نادى ديروط عند 14 نقطة .





يقود فريق مركز شباب ناصر ملوى : محمد هريدى مدير فني ويعاونه محمود يوسف وطارق بوكس وشرقاوى محمد، ومدرب حراس المرمى بدوى عيسى ومحمد إكرام علاج طبيعى، وإصابات ملاعب، ومحمد عماد تأهيل اللاعبين، وجمال الظلط إدارى .



