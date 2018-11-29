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ناصر ملوى يفوز على ديروط بهدفين في الممتاز "ب"

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:58 م
ناصر ملوى يفوز على ديروط بهدفين في الممتاز ب
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سالم خليل
 

حقق فريق مركز شباب ناصر ملوى فوزاً هاماً ومستحقا على نادى ديروط بهدفين دون مقابل، ضمن الاسبوع الحادى عشر من دورى الممتاز ب لكرة القدم .

إنتهى الشوط الأول بتقدم ناصر ملوى بهدف عن طريق اللاعب هيثم فتحى 
وفى الشوط الثاني اضاع نادى ديروط ركلتين جزاء تصدى لهما حارس مرمى ناصر ملوى عمرو صابر .

وقبل نهاية المباراة استطاع ناصر ملوى التقدم بالهدف الثانى عن طريق عبدالغنى معنى ليفوز مركز شباب ناصر ملوى بهدفين ليرتفع رصيدة ملى إلى 6 نقاط ويتوقف رصيد نادى ديروط عند 14 نقطة .

يقود فريق مركز شباب ناصر ملوى : محمد هريدى مدير فني ويعاونه محمود يوسف وطارق بوكس وشرقاوى محمد، ومدرب حراس المرمى بدوى عيسى ومحمد إكرام علاج طبيعى، وإصابات ملاعب، ومحمد عماد تأهيل اللاعبين، وجمال الظلط إدارى .

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