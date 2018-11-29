عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما للرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قراري الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولي لبعثة المنتخب القومى للاسكواش بمناسبة حصولهم على المركز الأول ببطولة العالم للفرق التي أقيمت بالصين.





بالإضافة إلى منح وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لأعضاء فريق كرة القدم للآنسات بمناسبة الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم الموحدة النسائية للاوليمبياد الخاص (شيكاغو 2018).





وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كل من المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق للاسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، حيث قام الرئيس بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.



