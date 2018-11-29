"القوى الناعمة".. أول كتاب أدبي يهدف لخلق فرص التعاون المشترك بين سيدات الأعمال في العالم العربي (صور)

دشن مهرجان هوى البحرين اليوم كتاب "القوى الناعمة" وهو نتاج أول تعاون مشترك أدبى بين جامعة الدول العربية ومجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح والاتحاد العالمى لصاحبات الاعمال والمهن البحريني برئاسة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة وبرعاية كريمة من معالى السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية وبحضور سفيرة جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين سها الفار وبحضور شخصيات رفيعة المستوى ونخبة من سيدات الاعمال العرب.

يهدف الكتاب الى عرض خبرات التشبيك وبحث فرص التعاون العربى المشترك.

وذكرت خيرية الدشتى الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال أن هذا الكتاب يلخص كفاح سيدات من مجتمعاتنا العربية حتى أصبحن مثالا للقوة الناعمة.

وأشادت الشيخة حصة سعد العبد الله الصباح بكل من شاركت فى صنع هذا الكتاب لأنة هدية قيمة لكل امرأة عربية.