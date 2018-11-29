البورصة الأمريكية تتراجع في بداية التعاملات اليوم الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية فى بداية تعاملات اليوم الخميس مع ترقب المستثمرون تطورات النزاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين خاصة في ظل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني يوم السبت المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين لمناقشة القضايا العالقة بينهما.





وفي تغريدة له عبر "تويتر" في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل من التعريفات الجمركية ضد الصين.





وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في 6 أشهر خلال الأسبوع الماضي، كما زاد الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.





وكانت الأسهم الأمريكية قد سجلت مكاسب قوية في نهاية جلسة أمس، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 600 نقطة مع تصريحات رئيس الفيدرالي بأن معدل الفائدة أصيح أدنى قليلاً من المستوى المحايد.





وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% إلى 25331.9 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3% مسجلاً 2735.9 نقطة، فيما هبط "ناسداك" بنحو 0.3% إلى 7270.2 نقطة.





وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.832.